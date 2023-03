Le roi Charles III loue le rôle du Commonwealth face aux questions environnementales

L’organisation, qui regroupe 56 pays, pour la plupart d’ex-colonies britanniques, est une association « non seulement de valeurs communes, mais d’objectif commun et d’action conjointe », a souligné Charles, 74 ans, devenu roi avec la mort de sa mère Elizabeth II le 8 septembre dernier.

« Que ce soit sur le changement climatique et la perte de biodiversité », « l’éducation, la santé ou la coopération économique, le Commonwealth peut jouer un rôle indispensable face aux questions les plus pressantes de notre époque », a déclaré Charles III lors de l’office religieux célébré à l’occasion du jour du Commonwealth à l’abbaye de Westminster.

« La myriade de connexions entre nos nations durent et nous enrichissent depuis plus de sept décennies », a poursuivi le souverain. « Notre engagement pour la paix, le progrès et les opportunités se maintiendra pour bien d’autres encore », a-t-il fait valoir.