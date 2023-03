La voiture d’Aurélie tombe en panne après avoir fait le plein à la pompe du Cora de La Louvière: «La facture va être salée et le gérant ne veut rien entendre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une citoyenne d’Ath qui a voulu faire son plein, pour la première fois à la station Cora de La Louvière est en train de vivre une mésaventure qu’elle n’oubliera pas de sitôt. En effet, sa voiture est en panne, manifestement en raison d’un carburant de mauvaise qualité, avec de gros frais à prévoir.

L’histoire a commencé le mardi 28 février dernier. Aurélie Delube a fait le plein d’essence à la station du supermarché Cora. Elle a ensuite laissé sa voiture chez ses beaux-parents, qui habitent le quartier, car elle partait pour quelques jours en vacances en famille. Elle est revenue le samedi 4 mars.

Le voyant s’allume, puis la panne

« J’ai repris ma voiture et je suis rentrée chez moi, à Ath, sans encombre », explique-t-elle. « Jusque-là, tout allait bien. Je suis ensuite partie faire des courses. Après quelques kilomètres, le témoin du moteur s’est allumé. Puis, juste après, d’un coup, le moteur s’est arrêté et n’a plus voulu redémarrer. C’est dans un rond-point, tout sauf le lieu idéal... On a dû pousser la voiture, puis je l’ai faite remorquer chez mon garagiste. »