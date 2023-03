Le jeune verviétois de 15 ans Théo Pirnay a remporté le tournoi d’éloquence de Liège 1

Ce samedi 11 mars, se tenait la finale de la 36ème édition du tournoi d’éloquence, organisé par l’Athénée royal de Liège 1. Après des éliminatoires en janvier et une demi-finale en février, il ne restait plus que les 8 meilleurs orateurs des 40 qui participaient à ce tournoi d’éloquence. C’est le Verviétois, Théo Pirnay, qui est sorti vainqueur de cette finale. À 15 ans, il était le benjamin de cette finale mais ça ne lui a pas empêché de récolter le plus de suffrages et de s’adjuger également le prix du public.

Ces 8 jeunes finalistes avaient l’après-midi entière pour réfléchir, sans smartphone ni internet, sur la phrase de l’écrivain allemand Bernahrd Schlink : « On ne peut pas être fier de ce que l’on est, mais seulement de ce que l’on a le mérite d’avoir fait ». Après cela, c’était devant une salle comble que les candidats ont présenté le fruit de leurs réflexions avant de devoir répondre à une question d’improvisation.