Le Berlozien Steven Di Salvo au sujet des coups de couteau: «J’ai pété un câble»

L’accusé est suspecté de ne pas avoir accepté l’annonce de la rupture avec Jessika Oliveira De Melo. Elle avait pris sa décision depuis 17 jours et souhaitait que la séparation se passe bien, dans l’intérêt de leurs enfants. Mais Steven Di Salvo insistait et ne voulait pas accepter sa décision. Il se montrait insultant et reportait la faute sur elle. Il souhaitait obtenir un jugement d’interdiction de quitter le pays contre sa compagne. « J’étais perdu », a-t-il précisé.

Les faits s’étaient déroulés à Berloz le 22 juin 2020. Steven Di Salvo, originaire de Berloz, avait tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo, en l’étranglant et après lui avoir porté plus de 40 coups de couteau. L’accusé avait commis les faits, car il n’avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leurs quatre enfants.

Le jour des faits, Steven Di Salvo et Jessika Oliveira De Melo devaient rencontrer un notaire et discuter de la garde des enfants. C’est au retour que Steven Di Salvo dit avoir perdu le contrôle.

« Elle m’a dit que je ne pouvais pas l’empêcher de retourner au Brésil. J’ai pété un câble. Je me suis emparé d’un couteau qui était sur la table et j’ai perdu le contrôle. Je lui ai donné un ou deux coups. Elle s’est levée, puis elle est tombée. Puis, je me vois sur elle. Je l’ai étranglée et poignardée. Je ne sais pas combien de fois je l’ai étranglée, ni combien de coups j’ai portés », a indiqué l’accusé.

Steven Di Salvo prétend ne plus se souvenir des détails de la scène. Lors de la reconstitution, il avait donné d’autres indications. Il avait expliqué avoir utilisé un stylo à bille pour l’enfoncer dans les yeux de la victime, parce qu’elle le regardait. Il avait aussi précisé l’avoir étranglée d’une main et poignardée de l’autre.

L’accusé est resté flou sur plusieurs circonstances de la scène ainsi que sur ses intentions réelles quand il a pris la fuite. « Je ne sais pas où je suis parti. J’ai appelé ma grand-mère. J’étais en pleurs. C’était impossible « d’encaisser » ce que je venais de faire. Je ne m’explique pas mon geste », a-t-il ajouté.