Province de Luxembourg : cinquième édition des assises de l’eSanté

Ces questions seront au coeur de la cinquième édition des assises de l’eSanté organisée par la Province de Luxembourg et Vivalia.

Cet événement organisé virtuellement permettra de faire le point sur les nouvelles technologies en santé mentale comme la prise en charge thérapeutique en réalité virtuelle, l’utilisation d’un programme en ligne pour faciliter la sortie du burn-out, etc. Et par la même occasion, de faire découvrir les avancées concrètes et les expériences menées en la matière dans notre pays, et plus particulièrement en province de Luxembourg.

Soutenir les pratiques innovantes

Chaque année, les assises de l’eSanté offrent la possibilité aux professionnels de santé de découvrir de nouvelles pratiques grâce aux nouvelles technologies.

Cet évènement est donc fondamental car il facilite les échanges sur des problématiques, liées notamment à la ruralité et à la pénurie de soignants, qui ont pu être améliorées grâce à la télémédecine ou à l’intelligence artificielle.

Comment suivre les assises ?

Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires : www.lux-health.be