Diables rouges: Simon Mignolet met officiellement un terme à sa carrière internationale (vidéo)

Simon Mignolet, 35 ans, met un terme à sa carrière internationale, après 35 présences sur le terrain avec les Diables rouges. Le gardien de but du Club de Bruges, récent lauréat du Soulier d’Or, a officialisé sa décision lundi soir par une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Mignolet avait débuté en équipe nationale le 25 mars 2011 en Autriche (victoire 0-2) lors d’un match de qualification à l’Euro 2012. Titulaire huit matchs consécutifs, il avait ensuite dû laisser sa place au jeune Thibaut Courtois, dont il est devenu la doublure pendant plus de dix ans. C’est donc comme remplaçant que Mignolet a pris part à trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) et deux Euros (2016 et 2021), figurant ainsi dans la sélection qui a obtenu le meilleur résultat de l’histoire de la Belgique avec la troisième place au Mondial 2018 en Russie.