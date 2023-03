Rénovation de l’hôtel de ville de Frameries: trop cher, la commune laisse tomber

Les subsides pour la rénovation de l’hôtel de ville de Frameries se ratatinent Le conseil communal de Frameries devait se prononcer lundi sur la désignation d’un auteur de projet pour la rénovation de l’hôtel de ville. Le projet a reçu le feu vert de la Région wallonne... Mais il y avait une mauvaise surprise au tournant !

Les travaux attendront... sûrement longtemps! - E.G.

Par Corinne Toubeau Journaliste La Province

La commune de Frameries souhaite rénover son hôtel de ville « historique » sur la Grand-place. Le budget de ces travaux est estimé à 1,6 million. La bonne nouvelle, c’est que la Région wallonne a donné son feu vert - plus exactement : elle a approuvé le projet et accepté de le subsidier dans le cadre de son plan de rénovation énergétique des bâtiments communaux. La moins bonne nouvelle, c’est que la partie subsidiée par la Région sera moins importante qu’espéré et que donc, la commune devra payer plus de sa poche.

La commune comptait sur 80 % de subsides, elle n’en aura que 50 %. Cela s’explique : seuls les travaux ayant un impact direct sur la consommation d’énergie sont subsidiables par ce plan, or le projet framerisois va bien au-delà : ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, aménagement du sous-sol à des fins d’archivage, rénovation de la salle des mariages, équipement d’une salle à l’étage pour le conseil communal....

La facture de la commune dépassera les 800.000 €, l’intervention de la Région étant du même ordre, selon les chiffres communiqués par la Région à l’administration framerisoise.

Encore moins !

Sacrée somme à débourser pour la commune. Et elle pourrait encore gonfler au-delà du million, craint le groupe d’opposition BeFrameries. Catherine Fonck a signalé que sur le site internet de la Région wallonne, un subside de 600.000 €, et non 800.000, est mentionné. Encore 200.000 de moins, donc. Manu Disabato s’est en outre interrogé sur la pertinence de ces travaux : la rénovation d’autres bâtiments communaux ne permettrait-elle pas de plus substantielles économies d’énergie ?

Le bourgmestre Jean-Marc Dupont a promis de tirer au clair rapidement cette divergence dans les chiffres.

Le point a été adopté par la majorité PS-MR et par le PTB, BeFrameries s’est abstenu.