Guerre en Ukraine: la Première ministre finlandaise reste ouverte aux discussions sur le don de F-18 à l’Ukraine

Kiev, qui a récemment obtenu que lui soient livrés des chars d’assaut occidentaux, en particulier des Leopard 2, de conception allemande, réclame aussi des avions de combat modernes pour défendre l’espace aérien ukrainien contre les attaques russes.

Les militaires ukrainiens ont suggéré que leur soient fournis des F-16, les avions – construits par le groupe américain Lockheed Martin – les plus disponibles et de plus en plus remplacés par des modèles plus récents.