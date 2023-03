«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 2): des trompe-l’œil «pas ouf» et «le casse du siècle» Deuxième service pour « Top Chef », saison 14. Au menu : une épreuve décevante, un hold-up et un candidat belge qui tire son épingle du jeu. M6 / RTL (capture d’écran)

Par M.R.

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Comme chaque année, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du premier épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd). de videos Cette semaine, la moitié des candidats de la saison étaient en compétition. La seconde moitié sera présente la semaine prochaine.

Pour la première épreuve, on a vu débarquer… Michèle Bernier. Pourquoi ? Why ? Waarom ? On se le demande. Apparemment, la comédienne est une piètre cuisinière. « Parfait ! », s’est dit la production. « Comme elle ne sait pas faire à manger, elle ne sait certainement pas faire la différence entre de vrais et de faux aliments ». Ça a l’air d’une blague et pourtant, c’est vrai.

Les candidats avaient pour mission de réaliser des trompe-l’œil culinaires. Par exemple, Danny a servi un plat à base de champignons ressemblant à une clé à molette. Inutile de préciser que si on croque dans une vraie clé à molette, ça n’a pas le même goût (et on en ressort avec quelques dents en moins). C’était tout le principe du jeu auquel Michèle Bernier a accepté de se soumettre. Pour chaque plat, l’humoriste avait trois assiettes devant elle. L’une d’elles était le fameux trompe-l’œil à déguster. Les deux autres contenaient de vrais objets. Son défi ? Sélectionner l’assiette avec le plat comestible. On vous rassure, la pauvre Michèle avait un couteau et ne s’est donc pas cassé une dent au moment des révélations.

Lire aussi «Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 1): un bonnet trop grand et un rappeur à dreadlocks Résultat : quatre trompe-l’œil devinés sur six. Pas mal ! Deux points ont ensuite été attribués aux trompe-l’œil les plus réussis : ceux de Danny (team Etchebest) et du Belge César (brigade Viel). Malheureusement, à la dégustation, ces deux plats n’ont pas suffisamment convaincu la cheffe Nina Métayer. La pâtissière a attribué le maximum de points à Jean (team Pairet) et sa fameuse tasse de café. Le jeune chef de 25 ans a ainsi remporté l’épreuve… alors qu’avouons-le, sur le plan esthétique, son trompe-l’œil n’était pas des plus réussis. Un peu bizarre pour un challenge basé sur le visuel. Même Jean n’en revenait pas. Il faut dire que durant la préparation, le sympathique cuistot a enchaîné bourde sur bourde… comme le fait de confondre le sel et le sucre. Sa réaction ? « Ma grand-mère, elle me fouterait une balayette ». Pour le coup, on n’a pas très envie de connaître sa grand-mère. Finalement, Jean est parvenu à réaliser « le casse du siècle », comme il l’a lui-même avoué. « Si j’arrive à bluffer la cheffe, je pense que je fais un tour nu en Vélib dans Paris, ce soir », avait-il promis avant ça. On attend toujours. Bref, ce n’était clairement pas la meilleure épreuve de l’histoire de « Top Chef ». Le seul trompe-l’œil vraiment réussi était celui d’Hugo (team Etchebest), avec sa boule de pétanque. Quant à celui de notre compatriote César, il n’a pas fait forte impression sur Twitter. Le seul conseil qu’on pourrait lui donner, à l’avenir, serait d’éviter de faire des jeux de mots avec des villes belges trop compliquées à prononcer pour les Français. Comme la Molenbrique, en référence à « MolenBEK » (coucou Stéphane Rotenberg). Le Belge est tout de même parvenu à se rattraper sur la deuxième épreuve, qui avait pour thème les aliments transparents. Ses pâtes à la puttanesca ont littéralement bluffé Hélène Darroze et le chef Sébastien Tantot. En revanche, avec ses opalines de concombre, Danny n’a pas fait l’unanimité. Son plat a dû être comparé à celui d’Albane, l’une des candidates solitaires de cette saison, qui avait misé sur un granité de moules transparent. La jeune cheffe de 23 ans a ainsi pris la place de Danny dans la brigade de Philippe Etchebest. Le rappeur à dreadlocks, lui, a été éliminé du concours. Mais que ses fans se rassurent, il a remporté le duel de « La brigade secrète » organisé par Hélène Darroze. Dans cette émission diffusée en seconde partie soirée, deux candidats éliminés du concours s’affrontent pour réintégrer le concours en quarts de finale. Danny devait vaincre Miguel et c’est ce dernier qui a officiellement été évincé de la compétition. Danny fait donc partie de la brigade Darroze… pour le moment.