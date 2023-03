Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si Marc Tarabella, inculpé et incarcéré, est clairement au cœur de la tempête qui secoue le parlement européen avec cette enquête sur des faits graves de corruption par le Qatar et le Maroc, l’autre eurodéputée belge socialiste Marie Arena sent aussi le vent souffler. Sans conséquences pour elle, pour l’instant. Elle n’a même pas été auditionnée par les enquêteurs. Elle nous l’a confirmé ce lundi par SMS.

« Je n’ai pas été entendue par la justice »

« Je n’ai pas été entendue par la justice dans cette affaire et aucune perquisition ni demande de levée d’immunité n’a été demandée par la justice à mon égard ».