Basket | Fabrice Montibeller est le futur entraîneur de Pont-de-Loup en P1

Une grosse info était à noter du côté de l’Eclairs samedi soir à Leuze. Aldo Lala a en effet annoncé la venue de Fabrice Montibeller pour diriger sa P1 hommes, à la tête de laquelle il assure l’intérim, dans quelques mois : « On a attendu qu’il joue sa finale avec la P2 de Ransart contre Mont-sur-Marchienne et qu’il l’annonce au comité et aux joueurs pour l’officialiser de notre côté, c’est une question de respect. »