Le «train des trois pays» débarque bientôt en Belgique: il reliera Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle

Le ministre fédéral belge de la Mobilité, Georges Gilkinet, et la secrétaire d’État hollandaise en charge des Infrastructures ont signé l’accord ce lundi en début de soirée. L’objectif est de mettre en circulation pour décembre prochain le « train des trois pays ». Il reliera Liège à Maastricht aux Pays-Bas et à Aix-la-Chapelle en Allemagne.

« Les trois villes seront dorénavant accessibles entre elles sans correspondance ce qui permettra aux résidents de ces trois régions transfrontalières de préférer le train pour le travail, l’école, les visites familiales ou les loisirs », précise Georges Gilkinet. Côté belge, on décrit cet accord comme capital pour la zone Eurorégion et ses nombreux échanges économiques, culturels et professionnels. Les habitants du sud des Pays-Bas pourront plus facilement se rendre à Liège ou à Aix d’où ils prendront un train à grande vitesse pour continuer vers Bruxelles, Londres, Paris, Cologne, Francfort ou encore Berlin. « Avec ce ‘train des trois pays’, vous pourrez traverser les frontières encore plus facilement. Ce projet est un très bel exemple d’intégration ferroviaire européenne. Le fait que les différents opérateurs et niveaux politiques aient si bien travaillé ensemble est remarquable. Les passagers bénéficieront de plus de destinations, de plus de confort et de trains entièrement accessibles », explique le ministre Gilkinet qui fait le lien avec le nouveau contrat conclu avec la SNCB en décembre 2022 qui vise à faire du « rail l’épine dorsale de la mobilité, y compris entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas ».