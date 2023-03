Standard: Pierre Locht dévoile l’anecdote la plus folle vécue en tant que team manager et avoue viser les Playoffs 1 puis l’Europe

Son évolution. « C’est un honneur et une fierté de travailler pour le club qu’on aime depuis tout petit. Passer d’un poste de team manager à celui de CEO, ça aide à comprendre la dynamique d’une équipe pro. Ma fonction a évolué (team manager, conseiller juridique, directeur de l’académie, CEO…). C’est un chouette parcours, je n’y aurais pas cru il y a douze ans ».

Une anecdote en tant que CEO. « Je ne vais pas citer de nom, mais, un jour, un ancien joueur n’est pas arrivé à l’entraînement. Je me demandais pourquoi. Il est finalement arrivé en retard, comme s’il s’était bagarré. J’ai ensuite lu un PV de police qui racontait ce qui s’était passé. Il s’agit d’un joueur étranger. Les faits se sont déroulés aux alentours de la gare du Midi à Bruxelles. Il ne parlait pas français, était un peu sanguin et avait mal pris qu’on lui prenne sa voiture. On a dû régler la situation. Tout s’est finalement bien passé ».