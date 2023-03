«Mybike» arrive bientôt en Wallonie: enregistrer 20.000 vélos par an sur dans la banque de données pour déjouer le vol

À l’approche du printemps, vous vous êtes offert un vélo tout neuf et vous craignez les voleurs. En janvier, le pouvoir fédéral et les trois Régions ont conclu un accord de coopération en vue de mettre sur pied Mybike, un registre central de vélos.

L’identification s’effectuera donc via un autocollant réputé inviolable. « Le procédé n’est pas efficace à 100 %, mais il est moins compliqué à mettre en place que le gravage du vélo », nous explique Martin Ledant, responsable du projet au niveau du Service public de Wallonie. L’autocollant est impossible à enlever d’un seul coup. En cas de tentative, il se fragmente en de multiples petits morceaux. « Il faut une heure pour tous les retirer et à la fin il reste une trace de colle, preuve de sa présence à l’origine », poursuit notre interlocuteur.

La France pratique déjà de cette manière. « Des milliers de vélos ont pu être restitués à leurs propriétaires », relève Martin Ledant. L’autocollant se place sur la barre entre la selle et le pédalier afin d’être bien visible. Il comporte le numéro d’identification et un code-barres permettant d’accéder à la base de données où le type du vélo est référencé, ainsi que l’auteur de la déclaration. De cette manière, une police locale pourrait retrouver plus vite le propriétaire d’une bicyclette abandonnée. Plus largement, un candidat à l’achat vérifiera via le code si l’objet revendu en seconde main n’a pas été dérobé.

« La déclaration de vol d’un vélo et sa prise en considération par la police seront facilitées, ce qui est important pour que le système soit plus crédible à utiliser », souligne de son côté le ministre Philippe Henry.