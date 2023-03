«La syndicaliste»: Isabelle Huppert en lanceuse d’alerte Le doute est permis dans « La Syndicaliste », le nouveau polar d’Isabelle Huppert tiré d’un véritable scandale d’État, l’affaire Areva, qui a mouillé toute l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous! - Prod.

Par Stanislas Ide

Vous jouez la lanceuse d’alerte Maureen Kaerney dans « La Syndicaliste ». À quel point vous êtes-vous documentée sur elle et sur le scandale qu’elle a révélé ? J’en ai fait le moins possible ! Quand le cinéma s’empare d’un sujet, même s’il est basé sur des faits réels, il vaut mieux laisser son imaginaire s’en emparer. S’en éloigner un peu pour, paradoxalement, revenir à une plus grande fidélité à l’histoire. Avec Maureen Kearney et le scandale Areva, on parle justement d’une affaire qui a fait douter tout le monde. Les flics, les tribunaux, sa propre famille. C’était donc intéressant de rendre sa vérité à elle aussi crédible que possible mais le soupçon des autres aussi. Cette double perception fait d’elle un personnage très cinématographique car c’est intéressant pour les spectateurs de ne pas uniquement la voir en victime et qu’elle corresponde, le temps d’un long-métrage, à ce que les gens ont cru qu’elle était.

Vous retrouvez Jean-Paul Salomé après « La Daronne », mais en passant de la comédie au polar…

Ce que j’aime dans le travail qu’on fait avec Jean-Paul, c’est qu’il est difficile de réduire nos films à un seul genre. C’est vrai qu’avec « La Daronne », où mon personnage se mettait à vendre de la drogue dans tout Paris, on avait plus envie de rire que devant « La Syndicaliste » et ses airs plus mystérieux. Mais ce sont deux portraits suffisamment complexes pour nous entraîner vers une réflexion plus ambiguë sur des femmes cherchant leur place dans un élan d’aventure. Dans « La Syndicaliste », Maureen se fixe ce but un peu dingue d’affronter une multinationale, dans le secteur du nucléaire en plus. Ce combat lui permet de trouver du sens à son quotidien mais la réaction sera d’une violence inouïe.

Vous jouez souvent des rôles ambigus. Construisez-vous des liens entre eux ? J’y pense sans y penser. Une actrice ne réfléchit pas tant que ça à sa carrière quand elle se lance dans un projet. Ce qui me relie aux rôles qui précèdent celui-ci, c’est moi, tout simplement. Les changements me définissent de film en film, tout autant que la permanence. Mais je comprends que le spectateur dessine des ponts. Il y a des parallèles à tirer entre l’agression de « La Syndicaliste » et celles de « Elle » de Paul Verhoeven. Enfin non, le lien vient avant tout de notre propre réaction, de nos attentes face à une femme qui s’est fait violer et qui ne ressemble pas à l’idée qu’on se fait d’une victime. Pourquoi avoir mis l’accent sur sa relation avec le personnage de patronne joué par Marina Foïs ? Parce que c’est sans doute la relation la plus ambiguë du film ! Marina joue Anne Lauvergeon, l’ancienne dirigeante d’Areva. C’est pas un secret, on le dit dans le film. Et elle endosse le rôle du potentiel traître, au sens tragique du terme. C’est d’autant plus violent pour Maureen que Marina la joue avec énormément de subtilité. On peut sortir de la salle en étant persuadé qu’elle est d’un côté comme de l’autre. N’empêche, le constat est là : plus l’histoire avance, plus Maureen se retrouve seule contre tous. Et toutes… Bien vu ! Le film a la force d’évacuer le cliché simpliste des hommes dangereux et des femmes salvatrices. Une collègue peut la trahir, la juge responsable de son procès ne cherche pas à la comprendre. Le monde échappe à la dichotomie et « La Syndicaliste » aussi. Le film cherche à éveiller les consciences. Quels sont les films qui vous ont donné envie de vous révolter ?