Eden Hazard l’avoue: «Pour moi, je serai toujours au Real Madrid la saison prochaine»

À nouveau resté sur le banc, ce week-end face à l’Espanyol Barcelone, qu’adviendra-t-il d’Eden Hazard au Real Madrid ? L’ex-capitaine des Diables rouges a levé un coin du voile à l’occasion d’une interview accordée à nos confrères de la RTBF. « Je me trouve dans le club où j’ai toujours rêvé d’être », rappelait-il. « Cela ne se passe pas aussi bien qu’espéré depuis quatre ans, mais je sais que je peux encore apporter quelque chose de bien. » Toujours est-il qu’avec une seule apparition en 2023 -en Coupe du Roi le 3 janvier dernier-, Hazard n’a que peu à se mettre sous la dent, lui dont l’appétit de jouer a toujours été gargantuesque. « Cela me manque d’être sur le terrain ; j’ai envie de jouer, de prendre du plaisir. À l’entraînement, je me sens bien, mais c’est le terrain qui me fait vivre. »

Et vu son temps de jeu famélique -98 minutes en Liga seulement-, la question se pose de plus en plus : Carlo Ancelotti croit-il encore en lui ? « Je l’espère en tout cas », assurait-il à la RTBF.

« Encore apporter quelque chose » « Je veux encore apporter quelque chose au Real, ne fût-ce qu’un peu. Et si je parviens à proposer du jeu sur le terrain, les gens retrouveront peut-être de la confiance en moi. Et ils se diront peut-être qu’ils ont potentiellement fait une erreur de me laisser sur le côté. Cependant, ce n’est pas en un match que je vais marquer cinq buts ; il faudra du temps. Malheureusement, à Madrid, on n’en a pas. »

Une situation qui, forcément, est difficile à vivre pour l’ex-Diable. « J’ai le droit de douter lorsqu’on ne me fait pas confiance. Donc oui, je doute un peu. Mais c’est à moi de montrer qu’on peut compter sur moi. Je pense toutefois toujours être bon. » Y a-t-il dès lors un problème relationnel avec Ancelotti ? « Il n’y a pas de souci, il y a du respect. Mais on ne se parle pas. Je ne peux cependant avoir que du respect pour un coach de sa trempe. »