Ce mardi sera de nouveau une journée maussade et venteuse: voici les prévisions météo du jour

Le ciel fera grise mine et laissera échapper pluies et averses, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). L’après-midi laissera place à un temps plus sec accompagné de quelques ouvertures en plaine alors qu’au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses deviendront progressivement hivernales avec une possible couche de neige de 1 à 3 centimètres au-dessus de 400 mètres d’altitude. Le thermomètre atteindra son plus haut niveau le matin, entre 5 et 9°C avant une chute des températures entre 1 et 7°C l’après-midi.

La soirée sera plutôt marquée par un temps sec agrémenté de belles éclaircies avec l’une ou l’autre dernières averses hivernales au sud du sillon Sambre et Meuse. Celles-ci feront leur retour depuis la Côte en cours de nuit et pourront rendre les routes glissantes par des chutes de neige ou des plaques de glace. Les minima se situeront entre -3°C en Hautes-Fagnes, 0 et 1°C dans le centre et jusqu’à 4°C au littoral, sous un vent faible à modéré.