Batibouw débute ce mardi: le salon de la construction ouvre une édition 2023 moins longue mais plus durable

Batibouw se déroulera sous un format revisité cette année avec un nombre de jours et d’exposants réduit, après plusieurs éditions perturbées par la pandémie de coronavirus. Au total, 500 exposants sont attendus (contre 600 en 2022) sur une surface de 60.000 mètres carrés.

Jusqu’au dimanche 19 mars, il mettra notamment l’accent sur la durabilité et les solutions en matière d’énergie pour faire écho à l’actualité économique et géopolitique.

Fisa, l’organisateur de l’événement, mise sur une fréquentation de plus de 150.000 visiteurs sur six jours. L’objectif était le même l’année dernière pour les neuf jours de salon, mais un peu plus de 116.000 personnes avaient finalement sillonné les allées de Brussels Expo.