Du changement sur Facebook et Instagram: ces fonctionnalités vont être progressivement supprimées

Meta va progressivement supprimer les fonctionnalités autour des NFT – de l’anglais « non-fungible token » – sur ses services Instagram et Facebook. C’est ce qu’a rapporté un responsable de Meta, Stéphane Kasriel, sur Twitter.

Le boss de Meta, Marc Zuckerberg, a promis de travailler sur l’efficacité de son entreprise et d’affiner ses priorités. Les NFT n’en font donc plus partie. Dans les semaines à venir, il ne sera par exemple plus possible de partager des NFT sur Instagram et Facebook.