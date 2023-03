Le discours déchirant d’Eden Hazard: «J’aimerais juste me rendre utile et un peu jouer»

« J’aimerais rester ici. J’ai toujours rêvé de ce club. Je n’attends qu’une chose, c’est être sur le terrain pour prouver que je peux encore jouer au foot, même si les gens en doutent, ce qui est normal », a déclaré l’ancien joueur de Lille et de Chelsea.

Eden Hazard « aimerait rester au Real Madrid la saison prochaine » et « un transfert au prochain mercato n’est pas à l’ordre du jour », a déclaré l’attaquant belge dans une interview à la télévision RTBF, lundi.

Hazard, 32 ans, arrivé au Real en juin 2019 contre 115 millions d’euros, ne s’est jamais imposé à Madrid en raison notamment de blessures. Bien que débarrassé de ses soucis physiques, il n’a plus été aligné en Liga depuis le 9 septembre dernier.

« Il n’y a qu’une chose qui pourrait me faire sortir de la spirale dans laquelle je suis, c’est de jouer (…). Après des mois sans match, je sais que je ne marquerais pas cinq buts dès ma première rencontre. J’ai besoin de temps. Mais au Real, on n’a pas le temps », s’est toutefois résigné le joueur à qui il restera un an de contrat à Madrid au terme de cet exercice.

Le Diable rouge qui a mis un terme à sa carrière internationale en décembre dernier après le Mondial-2022, reconnaît douter « de la confiance de Carlo Ancelotti ».

« Avec le coach, on ne se parle pas mais on se respecte », a dit l’ancien capoitaine des Diables. « Je vois aux entraînements que je peux apporter quelque chose. Je me sens bien physiquement. Mais il y a d’autres joueurs » qui marchent bien.

« Je ne demande pas de jouer 90 minutes mais juste de me sentir utile », a-t-il répété en faisant montre de détachement : « La saison passée, ma situation était difficile à vivre. Ça me touche moins maintenant. Certains (équipiers) me disent de partir (pour jouer) car ils voient mes qualités. Mais ce n’est pas mon option. Je reste persuadé que je peux apporter quelque chose (à Madrid) », a-t-il insisté.