Notre commerce est spécialisé en vente de tissus d’habillement et d’ameublement. Nous proposons donc à nos clients des tissus en tout genre : prêt à porter, haute couture et décoration.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Depuis trois ans ! J’ai choisi Quaregnon car j’étais déjà commerçant sur les marchés et le destin a fait qu’un commerce s’est libéré dans la région. J’ai sauté sur l’occasion.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Il ne s’agit pas d’un souvenir en particulier mais c’est un plaisir quotidien de travailler avec une clientèle qui aime autant les tissus et la mode que moi !

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ?

Avant tout, il faut être à l’école des clients et savoir ce qui va plaire. Ensuite, il est indispensable d’avoir une bonne gestion du magasin mais aussi de proposer des prix corrects et abordables pour tout le monde.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

J’ai la chance d’avoir une clientèle très agréable.

Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite avec un client ?

Comme je l’ai déjà dit, j’ai fait mes débuts à Quaregnon via les marchés. Un jour, des travaux ont commencé sur la place de Quaregnon et les marchands ont été déplacés. Je me suis retrouvé devant le domicile d’une dame qui devait sortir de chez elle et qui, à cause de mon camion n’y arrivait pas avec la poussette de son enfant. Elle n’était pas contente que je bloque son passage et je lui ai donc proposé de l’aider mais malgré tout, elle était en colère. Lorsqu’elle est revenue de ses courses, elle m’a pourtant préparé un bon café chaud car il faisait froid. Depuis lors, elle est toujours ma cliente !

Avez-vous des projets pour la suite ?

Peut-être bien ouvrir un autre Sotex !

Le mot de la fin est pour vous !

J’adore mon métier et je le fais vraiment avec passion !

Benoît Dekeyzer