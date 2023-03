Mouscron: la grande échelle déployée rue du Bornoville ce mardi matin

Ce mardi matin, les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde ont dû intervenir rue du Bornoville. En cause, un potentiel feu de cheminée. À leur arrivée, les soldats du feu n’ont constaté ni fumée ni flammes. C’est de la fumée aperçue un peu plus tôt dans la matinée qui a inquiété les propriétaires, mais rien ne s’est embrasé à l’intérieur de l’habitation. La situation semblait donc plus impressionnante que grave.

Sous les ordres du capitaine Ysebaert, ils ont toutefois réalisé des contrôles d’usage pour écarter tout danger, notamment en injectant de l’eau dans le conduit, par mesure de sécurité. « Nous fonctionnons toujours comme cela lorsqu’il s’agit d’un feu de cheminée. Après, un technicien doit passer pour vérifier l’état et remettre la cheminée en service », précise le capitaine.