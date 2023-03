Arsenes Cadro: une relève de qualité!

Mon papa s’occupe de la partie serrurerie et coffre. De mon côté, j’ai repris la partie stores intérieurs et extérieurs : moustiquaire, tente solaire, volet, screen…

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Je l’exerce depuis l’âge de 19 ans ! Comme l’entreprise a presque 38 ans et que j’en ai 33, on peut dire que je n’ai connu que cela et ça me plaît de reprendre la suite.

Comment s’organise votre journée type ?

Elles sont assez variées. Il m’arrive de passer des journées complètes au bureau alors que parfois je suis des semaines entières sur chantier pendant l’été qui est notre grosse saison.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

J’aime Namur et cela fait bientôt 38 ans que nous sommes à Jambes ! Cela dit, nous travaillons partout en Belgique.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Les collègues, l’équipe, nos réalisations et surtout nos petits repas lorsque nous nous déplaçons loin. La cohésion est importante dans notre métier !

Quelles sont les qualités incontournables dans votre domaine ?

À l’heure actuelle, il est difficile de trouver des gens sérieux et consciencieux sur du long terme. Je pense pouvoir dire que nous remplissons bien ces qualités-là

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Il y a de nouveaux clients évidemment mais nous pouvons également compter sur notre clientèle fidèle depuis des années ! On en profite d’ailleurs pour les remercier.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Oui, j’en ai beaucoup ! J’aimerais encore développer davantage notre activité et pourquoi ne pas produire nos propres produits ? Ceci pour encore mieux servir nos clients, plus vite, moins cher et avec une qualité encore supérieure. Je compte également développer nos réseaux sociaux et une rénovation de notre showroom est prévue d’ici 2025.

Le mot de la fin est pour vous !

Merci au VLAN de nous mettre en avant ! Je remercie également mon papa de m’avoir donné cette chance. On sera toujours proche du client.et en avant toute !

Benoît Dekeyzer