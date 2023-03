Depuis 4 générations à votre service

Pour l’honneur de la profession et pour le respect des valeurs humaines, les pompes funèbres Cordier-Coton-Hanot-Naizy s’engagent au quotidien, honnêtement et consciencieusement, à porter le plus grand respect aux défunts. Maus aussi à servir les familles avec dignité, à maintenir une haute moralité, à rendre avec art et distinction les services nécessaires afin de vous aider à mieux vivre le deuil.

L’histoire commence donc en 1964 quand Jean Cordier fils (1933-2011) menuisier et son épouse Ginette Blat fleuriste, lancent à Dour, au Point du Jour les Pompes-Funèbres et le magasin de fleurs. Quelques années plus tard, en 1990, le Funérarium Cordier est créé à Dour.

En 1995, Roland et David Cordier créent la SPRL Cordier et reprennent les établissements Gillis-Dieu, rue Donaire à Frameries. Une maison fondée par Michel Gillis et son épouse Béatrice Dieu. Deux ans plus tard, leur expansion continue avec la reprise des Ets Deladrier-Brulez à La Bouverie.

En 1999, David Cordier ouvre le centre funéraire Cordier à Frameries (rue de l’industrie) avant de commencer la pose de monuments en granit début 2000. Il faut ensuite attendre 2009 pour qu’ils reprennent les Ets Narcisse Denis à Elouges. Une maison fondée en 1971 par Narcisse Denis (1942-2020) et son épouse Ghislaine Locoge.

Un an plus tard, c’est la SA PF Coton-Hanot qui rejoint le Groupe Cordier. Cette maison fut fondée par Alfred Coton et son épouse Martine Normand en 1979 à Quaregnon et avait fusionné avec les Ets d’Arthur Hanot. En 2012, la SA Naizy frères à Cuesmes rejoint également le Groupe. La même année, on notera l’extension du funérarium de Quaregnon (Sentier du Brulé) avec un magasin.

En 2013, c’est au tour du ’ funérarium de Cuesmes d’être agrandi (rue de Ciply) avec un magasin et une salle de réception. L’année suivante, une salle de réception viendra également compléter le funérarium de Dour. Enfin, l’année 2021 marquera l’extension du funérarium de la rue de la Perche à Colfontaine avec un magasin.

Vous l’aurez compris, le Groupe-Cordier, c’est bien plus qu’une entreprise de pompes funèbres dont la réputation est bâtie depuis 90 ans sur la dignité, la discrétion et un service de haute qualité.

B.D.