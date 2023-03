4 générations et presque 100 ansde passion à votre service !

F ondée en 1926, La Maison Diederich est une entreprise familiale spécialisée en horticulture, fleurs et graines qui s’est développée au fil des années et des générations.

En effet, la pépinière a déménagé en prenant avec elle : les graines, les engrais, les produits alternatifs, les terreaux, les oignons, les échalotes, l’ail et les chicons à repiquer. Les bulbes, les champignons en boîtes ou en ballot sont aussi disponibles. Un assortiment plus large d’outils, de gants, de produits ménagés naturels, de déco de jardin vous est proposé. Leur nouvelle adresse est : Avenue de la Gare, 170 à Longlier.

Dans leurs serres, ils cultivent et produisent toujours des plantes annuelles et bisannuelles telles que des géraniums, surfinias ou encore des bidens… ainsi que des légumes à repiquer pour vos jardins ou vos potagers. Ils s’en occupent, de la bouture jusqu’à la vente en magasin. Si la Maison Diederich ne réalise plus les aménagements en parcs et jardins, elle reste l’adresse idéale pour recevoir de précieux conseils pour réussir ces plantations. Vous pourrez ainsi trouver ou commander des arbres, arbustes et vivaces. Sans oublier le petit matériel efficace à l’entretien de vos extérieurs.