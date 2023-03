Que proposez-vous à vos clients ?

Un large choix de repas pour célébrer tous types d’événements professionnels ou privés. Des repas équilibrés et variés à emporter ou livrés chez les particuliers plusieurs fois semaines ou dans différentes écoles.

Quel type de cuisine proposez-vous ?

Principalement de la cuisine française et traditionnelle assez gourmande. Mais j’aime également les défis et les nouvelles saveurs.

Une spécialité incontournable ?

Difficile à dire mais je préfère travailler le salé que le sucré et j’aime vraiment cuisiner les verrines apéritives.

Étiez-vous prédestinée au domaine de la restauration ?

J’ai toujours voulu faire l’horeca. Mon papa n’était pas pour donc j’ai d’abord fait des études scientifiques et j’ai d’ailleurs travaillé durant 12 ans dans un laboratoire. Puis à l’âge de 30 ans, j’ai repris des cours du soir au Cefor à Namur. À ce moment-là, j’ai aussi eu la chance de travailler avec JJ Simon, chef du restaurant La Pineraie à Gesves. C’est d’ailleurs sur le terrain que l’on apprend le mieux et mon terrain était exceptionnel. Quand malheureusement le resto a fermé, j’ai travaillé comme traiteur dans une boucherie. Le travail était différent, moins raffiné, mais en plus grosse quantité.

Qu’avez-vous fait ensuite ?

À ce moment, je me suis mise en activité complémentaire. Peu après mes 40 ans, je me suis dit que si je voulais voler de mes propres ailes, il était temps et je me suis lancée. Mes deux expériences professionnelles m’avaient appris beaucoup de choses et j’avais envie de les mettre à profit pour régaler les papilles de mes futurs clients. Aujourd’hui, je suis heureuse de ce que je fais. Mon rêve de petite fille est devenu réalité et je peux vivre de ma passion !

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Par passion et par envie de faire plaisir aux autres de façon simple.

Comment s’organise votre journée type ?

Après réception des différentes marchandises, je cuisine pour les écoles car tout doit être prêt pour 10h30. Mon compagnon s’occupe de la livraison. Pendant ce temps, je m’affaire à la préparation des repas que nous proposons à la livraison ou à emporter 3 fois par semaine. Ensuite je m’occupe des événements. Je travaille avec des produits frais et tout est fait maison. Les journées sont donc bien chargées entre la réception des matières premières plusieurs fois par semaine, l’épluchage et la découpe des légumes, la cuisson des viandes, les préparations de sauces et desserts… puis le conditionnement en plats individuels et les livraisons effectuées par mon compagnon.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Cela fait plus de six ans que je travaille dans la région. D’abord en complémentaire puis depuis trois ans à temps plein. J’habite cette région depuis toujours et j’y suis attachée. J’aime cette campagne conviviale et calme mais aussi proche de tout.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Il y en a beaucoup et il est donc difficile d’en privilégier un. Je dirais que ce que j’apprécie beaucoup, c’est le contact et les échanges avec le client. J’apprécie voir les gens heureux grâce à ce que je leur propose.

Quelles sont les qualités incontournables d’une bonne restauratrice ?

Il faut pouvoir respecter les produits, les saisons, les gens que l’on sert et ceux avec qui on travaille. Mais aussi pouvoir s’adapter à son client car chaque personne et chaque événement sont uniques. Il est également important de savoir se remettre en question si quelque chose ne va pas, être joviale et ne pas se laisser rattraper par le privé.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

J’ai la chance d’avoir une clientèle fidèle et sympathique.

Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite en lien avec votre activité ?

Un jour, je devais réaliser un buffet dînatoire où on ne savait pas que l’on ne pouvait pas cuisiner à l’intérieur de la salle. C’était un soir d’octobre et on s’est adapté. On avait une table extérieure et une prise, c’était tout, pas de luminaire. J’ai travaillé à la lumière de mes phares et du GSM. Les clients étaient gênés des conditions dans lesquelles ils me laissaient mais ravis du résultat. Aujourd’hui on en rigole !

Si vous deviez recevoir des amis qui ne sont pas du coin, quels sont les lieux (naturels, culturels, historiques…) que vous leur feriez découvrir ?

La région est riche d’artisans locaux, Je pense que je leur ferais rencontrer certaines de ces personnes pour leur faire découvrir ce qu’ils fabriquent.

Avez-vous des projets pour la suite ?

J’aimerais pouvoir continuer à partager ma passion longtemps ! Pouvoir continuer à régaler les papilles de nombreuses personnes en leur donnant du plaisir gustatif.

Le mot de la fin est pour vous !

Les choses les plus sophistiquées ne sont pas les meilleures. Il faut pouvoir savourer chaque petit moment de bonheur.

Benoît Dekeyzer