Conflit social chez Delhaize: la réunion entre syndicats et direction est déjà terminée, le désaccord est total

«Il n’est pas question pour nous de franchiser les magasins et la lutte sera longue», a commenté Myriam Djegham, déléguée permanente à la CNE Commerce. «Nous continuerons à nous battre. La mobilisation se poursuit. La direction a imposé son plan. Elle n’est pas ouverte à la négociation. Il n’est pas question de discuter de modalités alors qu’on refuse en front commun le plan. Les travailleurs sont déterminés», a-t-elle ajouté.

Après un quart d’heure, les deux parties se sont quittées. Le désaccord est total et la mobilisation continue, ont fait savoir les syndicats à leur sortie.

Du côté du syndicat socialiste, on ne s’était pas fait beaucoup d’illusions à l’approche de cette réunion. «Même le CEO n’était pas là, c’est la preuve qu’il n’y a aucune volonté de la direction de discuter avec nous», a expliqué Myriam Delmée, présidente du SETCa. «La direction propose de discuter lignes et virgules et ce n’est pas ce que nous voulons.»