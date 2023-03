Avant 8h, l’accident provoquait déjà près de 15km d’embouteillages. Ce matin, quatre véhicules sont entrés en collision provoquant de gros embarras de circulation sur la E411.

Comme le rapporte la RTBF, les files débutaient déjà à Weyler (Arlon) et on estimait le retard dans les embouteillages à plus de deux heures.