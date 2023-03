«C’est terrible, on n’a pas le choix»: du jamais vu dans les supermarchés, les clients surpris en se baladant dans les rayons... (vidéos)

Alors que l’inflation ne faiblit pas, les supermarchés font face à une augmentation des vols de nourriture. Certaines enseignes de grande distribution ont pris des mesures pour endiguer l’augmentation des vols de nourriture, notamment la viande et le poisson, rapporte La Voix du Nord.

de videos

«C’est terrible»

«La nouveauté, c’est que l’on ‘antivole’ la viande, le poisson frais emballé. On ne le faisait pas il y a trois ans. On constate que quand il y a des vols, c’est sur des valeurs importantes, 8 ou 9 euros. Donc on n’a pas le choix, on s’équipe. C’est terrible», a commenté Thierry Cotillard, président du groupement «Les Mousquetaires», sur BFM TV et RMC, jeudi 9 mars.