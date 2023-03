Batibouw: les Engagés proposent de booster l’isolation de son habitation via un dispositif «zéro frais, zéro tracas et zéro émission»

Selon eux, le dispositif de primes actuel produit des résultats très faibles en regard du défi climatique. La Belgique est le second grand émetteur résidentiel de CO2 en Europe après le Luxembourg.

Un auditeur énergétique agréé ou architecte chargé d’identifier les bâtiments à isoler prioritairement, démarcher les propriétaires, dresser le bilan énergétique, définir un projet d’isolation (travaux prioritaires), trouver les corps de métiers, valider les devis, suivre le chantier, etc.

Un «tiers-Investisseur» qui finance les travaux grâce à un emprunt à taux zéro octroyé par le Fond d’Isolation du Bâtiment, branche du Fond Climat et Social, en direct ou via les banques et se rembourse en prélevant directement sur la facture énergétique ("on-bill financing") 50% des économies d’énergie réalisées, pendant maximum 40 ans.