Le phénomène «LOL, qui rit, sort» fait le buzz: voici pourquoi la saison 3 est déjà culte!

Parce que c’est un vrai casting de stars. Le concept de départ voulait que 10 humoristes se retrouvent enfermés, durant six heures, sous l’œil de caméras qui ne louperaient pas le moindre rictus (puisque la règle du jeu est qu’il est formellement interdit de rire). Mais cette saison 3 réunit, elle, le gratin de l’humour et celui des Césars. Et en plus, la plupart sont potes. Parmi ce casting 5 étoiles qui ferait rêver n’importe quel réalisateur, les césarisés Leïla Bekhti, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos et Pierre Niney font jeu égal dans l’humour avec les Jonathan Cohen, François Damiens et autres Gad Elmaleh. Et puis il y a une vedette qu’on n’avait plus vue depuis longtemps en guest-star (Georges-Alain !)!