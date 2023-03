Télévie 2023: voici qui est le parrain de la 35e édition

Il s’agit de Kendji Girac , révélé dans « The Voice », et qui enchaîne les succès musicaux depuis sa participation au télé-crochet de TF1.

Kendji vient justement de sortir un duo avec Florent Pagny, atteint d’un cancer des poumons. L’artiste avait déjà participé au Télévie en tant qu’invité, en 2020. « Je trouve que c’est important de venir. Tant qu’on peut essayer de donner un peu plus de force pour que ça aille plus loin et pour que ça marche, on va le faire jusqu’au bout », avait-il expliqué sur le plateau de RTL Info.