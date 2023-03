The Mulch de Fritel fait disparaître tous les inconvénients des déchets alimentaires ménagers

Cette innovation est une solution pratique et hygiénique pour le traitement des déchets à la maison, et en particulier pour les familles vivant dans un centre ville ou un village. Avec une population croissante et la montagne de déchets qui en résulte, le besoin de ce type de solution est très élevé. En théorie, cela semble simple : trognons de pommes, épluchures de pommes de terre, restes alimentaires, vous les jetez simplement dans le conteneur vert ou dans votre sac à ordures ménagères.

Mais en réalité, la situation est bien différente : le conteneur vert commence rapidement à sentir mauvais, il se trouve dehors, vous vivez dans un appartement ou vous ne faites pas l’effort pour une seule peau de banane, ...

En général, les gens gardent leur déchets organiques à l'intérieur pendant un certain temps, dans une petite ou grande poubelle dans la cuisine. Résultat : ils deviennent, surtout en été, une source d’odeurs de pourriture et un terrain de reproduction pour les mouches à fruits et les asticots.

Il existe maintenant une toute nouvelle solution hygiénique et pratique : The Mulch. Cet appareil, distribué par la marque belge Fritel, traite les déchets de cuisine dans un seau clos. The Mulch réduit 90% des déchets de cuisine en quelques heures et les broie sans odeur et sans bruit en une substance sèche à l’odeur agréable. The Mulch existe en deux versions : le Maxi Mulch (€1499,99) est un modèle sur pied dont la capacité est suffisante pour toute la famille. Le Mini Mulch (€699,99) se pose sur le comptoir et est idéal pour les petites familles.