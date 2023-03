Télévie: soirée de clôture, activités, spectacle, défis… tout savoir sur l’édition 2023

Deux fois par semaine (les mardis et vendredis), à partir du 21 mars, le duo se rendra également dans un établissement scolaire de la Fédération WallonieBruxelles pour rencontrer les élèves de l’école et récupérer les pièces qu’ils auront récoltées.

Dès le 11 mars et pour 6 semaines consécutives, Bérénice et Léon seront en direct tous les samedis sur Bel RTL depuis les points de récolte des pièces rouges.

– le 18 mars à l’Espace Shopping Hydrion d’Arlon

– le 25 mars au Shopinstock de Fosse la Ville

– le 1er avril au Grands Prés à Mons

– le 8 avril à Belle île en Liège

– le 15 avril au Complexe Commercial RICHL de Waterloo

Télévie en Folie

Le samedi 8 avril, à l’occasion de deux représentations exceptionnelles, les personnalités de RTL-TVI, Bel RTL et Radio Contact seront sur la scène du Country Hall pour vivre un moment de folie avec 4 000 spectateurs.

Vous retrouverez entre autres sur scène : Sandrine Dans, Olivier Schoonejans, Ludovic Daxhelet, Maria Del Rio, Jean-Michel Zecca, Sandrine Corman, Sabrina Jacobs, Luc Gilson, Jacques van den Biggelaar, Stephan van Bellinghen, Sophie Pendeville, Caroline Fontenoy…

Les aventuriers du cuistax

Après déjà deux ans de défi fou, Ludo et toute son équipe repartent pour sillonner la Wallonie en cuistax dans le but de récolter un maximum de dons pour le Télévie.

Cette année, l’équipe a vu les choses en grand ! Le défi s’étendra sur un total de 8 jours, du 15 au 22 avril. Ludo et toute son équipe démarreront du Louvexpo de La Louvière. Ils formeront toute une boucle dans la Wallonie pour terminer, le 22 avril, à nouveau au Louvexpo pour la grande soirée de clôture du Télévie. Chaque jour de ce défi incroyable, des invités se relayeront pour venir pédaler aux côtés de Ludo.

Les aventuriers du cuistax ont donc 8 jours pour faire une boucle de plus de 400 km, pour partir à la rencontre de tous et récolter un maximum de dons pour faire avancer la recherche.

Etape 1 – 15/04(La Louvière – Nivelles) : 23,14km Seneffe – Feluy – Arquennes

Etape 2 – 16/04- (Nivelles – Gembloux) : 65,08km 41,94km Houtain-le-val – Genappe – Villers-la-Ville – Marbais – Sombreffe – Bothey

Etape 3 – 17/04- (Gembloux – Huy) : 120,04km 54,96km Grand-Leez – Liernu – Eghezée – Forville – Héron – Wanze

Etape 4 – 18/04 – (Huy – Rochefort) : 186,50km 66,46km Pailhe – Havelange – Schaltin – Hamois – Ciney – Leignon – Frandeux

Etape 5 (Rochefort – Florennes) : 250km 63,5km Han-sur-Lesse – Houyet – Hastière-Lavaux – Anthée – Corenne

Etape 6 (Florennes – Charleroi) : 300km 50km Philippeville – Jamagne – Yves-Gomezée – Walcourt – Nalinnes Marcinelle

Etape 7 (Charleroi – Mons) : 356km 56km Mont-Saint-Geneviève – Buvrinnes – Binche – Estinnes – Givry – Frameries – Colfontaine – Quaregnon

Etape 8 (Mons – La Louvière) : 406,39km 50,39km Nimy – Neufvilles – Soignies – Ecaussinnes – Mignault

RED LIVE

Après une première édition couronnée de succès et 29 000 euros récoltés pour le Télévie. Les 24h gaming font peau neuve pour devenir : Red Live. L’objectif reste le même : faire grandir la cagnotte tout en continuant à sensibiliser sur la recherche contre le cancer.

Pour y arriver, plusieurs nouveautés cette année : la venue de nouveaux stramers francophones et la possibilité de streamer pour le « Red Live » depuis chez soi, la création d’une boutique en ligne, un nouveau lieu : Louvexpo, une édition avec toujours plus d’activités et d’interactivité…

Le direct sur Twitch est prévu dès le vendredi 21 avril, jusqu’au samedi 22 avril.

La soirée de clôture du Télévie

Cette année, la grande soirée de clôture du Télévie, placée sous le signe de l’aventure se déroulera au Louvexpo à La Louvière. Le traditionnel compteur sera lancé en direct au RTL Info 19h la veille, le vendredi 21 avril.

Au programme : des artistes qui ont immédiatement répondu présent ainsi que de belles surprises.

Le 22 avril sera donc le rendez-vous incontournable de la générosité. Les malades et les chercheurs ont besoin de chacun de nous !

