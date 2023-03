L’argent transitait par la Chine ou la Turquie: plus de 20 individus sont jugés à Mons pour blanchiment et escroqueries

Le parquet fédéral a divisé ce dossier en deux volets. Le premier a été confié à un juge d’instruction bruxellois. Le deuxième a été instruit à Mons. Le mode opératoire est commun. Des prévenus prenaient le contrôle d’activités commerciales, lesquelles n’avaient aucune activité réelle, en plaçant à leurs têtes des hommes de paille sous fausse identité. Des comptes bancaires étaient ouverts, sur la base de faux documents, dans le but de blanchir de l’argent sale.

À l’international

Dans le premier dossier, un homme a été suspecté d’être à la manœuvre. Il s’agit d’un ancien courtier en assurances. La photo de cet homme, gérant d’une société fictive, se trouvait sur plusieurs documents, avec des identités différentes. « Cet homme a été surveillé et placé sous écoute. On s’est alors rendu compte que son réseau était international, il avait des contacts avec la mafia italienne, des négriers de la construction, des trafiquants de drogue, etc. », relate le procureur fédéral.