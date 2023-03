Travaux de la place Nervienne et du square Roosevelt à Mons: des arbres vont être abattus

Annoncés il y a plusieurs mois, deux projets commencent cette semaine : les travaux de la place Nervienne et du square Roosevelt. « Dans les deux cas, les phases préparatoires des aménagements consisteront en l’enlèvement des arbres malades », annonce la Ville de Mons.

Ils seront remplacés par des copalmes d’Amérique, des érables champêtres, des ormes résistants, des noisetiers de sorcière, des fusains ailés, des heptacodions de Chine, des sumacs de Virginie, des féviers d’Amérique, des arbres de Judée et des cornouillers mâles.

« Les arbres malades seront enlevés entre le mercredi 15 et le vendredi 17 mars de sorte à ne pas perturber la période de nidification qui commence quelques jours plus tard », assure la Ville.

Un an de travaux

Au terme de cette phase préparatoire, le travail de rénovation du Square Roosevelt et des rues adjacentes commencera dès le lundi 20 mars et celui de la Place Nervienne commencera le lundi 27 mars. Les deux projets devraient prendre un peu moins d’un an.