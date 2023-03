Noëlla, une Belge, était satisfaite de son achat… jusqu’à ce qu’elle se rende compte de ces petits détails: «C’est vraiment malsain, non?»

« Le revêtement antiadhésif en céramique de GreenPan garantirait que ces poêles ne soient pas sensibles aux rayures et aux températures élevées », explique Noëlla Appermans à nos confrères du HBvL . Néanmoins, un an après l’achat, le revêtement anti-adhésif des poêles de sa fille présente des petits cratères.

de videos

« C’est vraiment malsain, non ? », s’interroge-t-elle. GreenPan affirme que ces défauts n’altèrent pas la qualité des poêles et ne présentent aucun danger, puisqu’elles sont fabriquées sans PTFE, PFOA, PFAS, cadmium et plomb.