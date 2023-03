« Pendant 1h15, je caricature nos comportements d’adultes, sérieux et responsables, mais aussi cette partie de la population qui s’est laissé impacter par la morosité ambiante et qui est devenue pessimiste. Je montre par l’absurde comment nous avons basculé du monde sympa de l’insouciance de l’enfance à un monde chiant d’adulte », nous explique Claude François. « Mon objectif, c’est que chaque spectateur se retrouve dans ce spectacle à un moment, que ce soit en se reconnaissant, ou en reconnaissant des personnes qu’il connaît. Au final, le public rigole, et en même temps se prend une petite gifle car il se rend souvent compte qu’il est l’auteur de ses comportements, sans s’en rendre compte. »

Si « Y’a d’la joie… Bordel ! » est devenu un spectacle, Claude François avait d’abord eu l’idée d’évoquer la joie sous la forme d’une conférence. « En effet, de base, j’ai une société de formation en entreprise et d’accompagnement, que j’ai ouverte avec une collègue il y a quelques années. Nous avions lancé à l’époque OSE, un programme de conférence qui abordait des thématiques qui nous semblaient intéressantes en rapport avec le développement de soi. Lors de cette conférence, j’ai eu envie de parler de la joie, qui est un moteur de la vie quotidienne que l’on a tendance à oublier trop souvent, et qui est mis de côté, surtout dans la vie professionnelle. Quoi qu’il en soit, je me suis rapidement fait la réflexion que ce mode de présentation était tout sauf joyeux (rires). Je me suis donc mis à écrire ce spectacle, et j’ai terminé la première version en 2017. J’étais logiquement un peu timide, car je n’avais jamais fait de théâtre auparavant, mais j’ai été encouragé par la réaction des gens. Quand j’ai vu que ça marchait, je me suis dit que j’allais m’associer à un metteur en scène. J’ai alors commencé à travailler avec Joël Michiels et nous avons donné une deuxième vie à mon spectacle afin de l’adapter pour le grand public. »