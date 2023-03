Remco Evenepoel est dans la forme de sa vie: il pulvérise huit records à l’entraînement (photo)

Le champion belge est actuellement à Ténérife. Sur place, il se prépare à son prochain objectif : le tour de Catalogne, à partir du 20 mars. Celui qui s’entraîne notamment sur les pentes difficiles du volcan El Teide avec Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder et Jan Hirt a réalisé des chronos phénoménaux. Il a notamment roulé à une moyenne de 30,5 kilomètres par heure durant 165 kilomètres à 4.335mètres d’altitude. Sensationnel !

Mais ce n’est pas tout : Remco a également amélioré le record de l’ascension du Teide depuis Chio. C’est Jonas Hjorth qui détenait le record. Eh bien, ce Norvégien a été battu de près de deux minutes par le Belge. Sur la montée la plus raide, on parle tout de même de 6,3 kilomètres à plus de 8% en moyenne, Remco a aussi amélioré le record de Romain Bardet d’une minute.