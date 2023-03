Une jeune agence belge récompensée au Licensing Awards France 2023!

Créée il y a seulement 3 ans, Buzz Attitude est une agence spécialisée dans la création de campagnes immersives et interactives dédiées aux plus grandes licences de la POP culture. Après avoir créé ses marques propres pour le retail et collaboré avec des acteurs prestigieux tels que Disney ou Warner, c’est Netflix qui les a approchés en novembre dernier pour leur première introduction dans la grande distribution en Europe. Le pitch ? Créer un concept inédit dédié aux séries phares de la plateforme.

Grâce à leur créativité et leur approche innovante, Buzz Attitude a donc créé un pop-up store décliné dans 200 hypermarchés Carrefour français en novembre dernier. De Stranger Things, à The Witcher et Squid Game, les fans ont pu plonger dans leurs univers préférés et interagir avec leurs héros favoris grâce à des activations interactives immersives.