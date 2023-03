Des nouvelles de l’infirmerie du Sporting de Charleroi: Van Cleemput sur la touche deux à trois semaines, évaluation en cours de semaine pour Stulic

Outre la défaite contre OHL, d’autres mauvaises nouvelles étaient à signaler dans les rangs carolos vendredi dernier avec les pépins physiques de Jules Van Cleemput et Nikola Stulic.

Touché aux ischios, l’ancien joueur de Malines avait dû céder sa place en première période. Et comme craint dès vendredi soir, il souffre bel et bien d’une déchirure. Il sera donc sur la touche deux à trois semaines et loupera, au minimum, le déplacement à l’Antwerp de ce dimance et, probablement aussi, celui à Westerlo après la trêve internationale.