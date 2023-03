Scène ahurissante sur la E40: mauvaise surprise pour Jozef et Anne-Marie une fois au tribunal, «à un millimètre près, cela nous aurait été fatal» (vidéo)

Une Mercedes venait en effet d’arriver à vive allure et avait visiblement été gênée par la manœuvre de la Porsche de Jozef : « Le conducteur a commencé à klaxonner et à faire des gestes. Quand je me suis rabattu, il s’est mis à rouler à ma hauteur. Il avait une barre de fer en main. Puis il a essayé de nous faire sortir de la route une première fois », avait-il ajouté

Heureusement, Jozef est moniteur dans une auto-école, et il avait donc su comment réagir. Mais le conducteur ne s’était pas arrêté là. « Au total, il a essayé de nous pousser dans le rail de sécurité à quatre reprises. Il était fou ». Puis la situation avait dégénéré. Le conducteur avait bloqué la Porsche et avait forcé la victime à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. Il était alors sorti avec sa barre de fer et, en voyant que la Porsche reculait, l’avait balancée en leur direction. « Il y aurait pu y avoir des morts », avait également déclaré le conducteur auprès du Nieuwsblad.

D’autres victimes

Entre-temps, Jozef avait prévenu la police, et le conducteur fou avait finalement pris la fuite. Le couple avait alors été escorté et avait passé la nuit au poste, pour expliquer la situation. « Et alors qu’on faisait notre déposition, un autre couple est arrivé. Leur Mercedes venait d’être percuté par ce même conducteur », assurait Jozef.

Plus d’un an et demi plus tard, K.B., le conducteur de 41 ans, vient d’être jugé. Il a été condamné pour entrave à la circulation, possession illégale d’arme et menaces de mort. Il a été condamné à une peine de 37 mois de prison avec sursis, ne peut plus boire d’alcool pendant 5 ans et devra suivre un cours de gestion des émotions.