Moteurs: le premier Spa-Francorchamps Revival est programmé les 7, 8 et 9 septembre

Les géniteurs de l’événement expliquent leur idée. « La genèse du Spa-Francorchamps Revival, c’est une volonté de rassembler toutes les personnes mues par la passion de l’automobile. Nous entendons par là les propriétaires de GT d’aujourd’hui ou de voitures du temps d’avant, les pilotes et copilotes s’adonnant à la régularité, les amateurs de balades sur quatre roues, mais aussi ce public qui n’en finit pas de rêver devant de belles machines. Quand on parle d’automobile et de sport auto, la Ville de Spa et le Circuit de Spa-Francorchamps sont tout simplement incontournables. Il n’en fallait pas plus pour que nous allions de l’avant en concrétisant un projet qui existe en fait depuis plusieurs années déjà et qui vise à proposer à Spa un événement haut de gamme dans la lignée de ce qui se pratique ailleurs dans le pays… »

De ces cogitations est donc né le 1er Spa-Francorchamps Revival, événement qui se distingue par une formule ‘3 en 1’ ! Avec un GT Tour rassemblant les plus belles voitures de Grand Tourisme de ces dernières années, qui évolueront le jeudi sur le Circuit de Spa-Francorchamps, dans le cadre de séances de roulage, avant d’arpenter les superbes routes de la région le vendredi, lors d’une balade sans la moindre notion de compétition. Quant au Classic Tour, réservé aux voitures anciennes, il permettra également aux propriétaires/pilotes de s’ébattre sur ‘le plus beau circuit du monde’ le jeudi, avant de choisir entre une balade ou une véritable épreuve de régularité, dans la lignée de l’Ardenne Roads des plus belles années.