Le Vélo Club Haute Ardenne propose une section féminine!

Ce dimanche 12 mars c’est le début officiel de la saison 2023 pour le VCHA (56 balades figurent au programme) ; bien sûr pour le noyau dur du club, il n’a pas été question de trêve hivernale et les vallées de la Salm, de l’Amblève et de la Lienne ont été parcourues à des rythmes de plus en plus en plus soutenus. C’est la justification de la création d’un groupe supplémentaire afin que les 70 membres de l’ASBL VCHA puissent trouver leur bonheur dans les cadences proposées.

4 groupes donc dorénavant et… une section féminine qui vient d’être créée à l’initiative de Véronique Theate et de Victoria Chardigny. L’idée de ces dames est de se donner rendez-vous le dimanche matin au parking de la poste de Lierneux et de parcourir sans aucune pression une distance de 40 à 50 km. Tout reste à affiner en fonction de l’intérêt que recueillera l’initiative, par exemple un départ en semaine, en VAE ou autre. Il y aura cependant 1 règle qui ne souffrira pas d’exception : ce sera uniquement entre filles.