Football P3D : Match tendu entre Spa et Goe ce dimanche 12 mars

Très clairement, on observe un jeu très fermé de la part de Goe qui ne veut absolument pas encaisser.

Dès l’entame du match, les deux équipes montrent une grande nervosité vu l’enjeu. Les fautes sont nombreuses et, à chaque fois, contestées par le public goétois présent. Le jeune arbitre qui officie est sans cesse contesté mais semble, pourtant, faire de son mieux.

Pourtant, Goe se montre dangereux via Anthony ROX qui frappe de loin et pousse le portier Spadois, Jérémy COQUYT à intervenir en repoussant la balle.

Dans le jeu, Spa est plus conquérant et parvient à trouver l’ouverture, via un centre de Jonathan SCHMITZ, sur Maxime CHANSON lequel marque par une reprise à ras de sol (1-0 à la 41e minute).