Les Journées Wallonnes de l’Eau à Spa & Theux-Jalhay

Chaque année, le 22 mars célèbre la Journée mondiale de l’Eau. Durant les 15 derniers jours du mois de mars, les Contrats de Rivière et leurs partenaires organisent, en Wallonie, près de 300 activités gratuites sur le thème de l’eau : balades pédestres guidées ou en autonomie, rallye nature, balade à vélo, ateliers de savoir-faire, ateliers créatifs, visites guidées, soirée thématique, ciné-club, exposition…, vraiment pour tous les goûts et tous les publics. L’objectif de ces journées est d’informer le public sur les différentes facettes de cette précieuse ressource, sur le fragile équilibre des milieux aquatiques et ainsi susciter l’envie de contribuer à leur protection.

– Les 18 et 19 mars. Jalhay : Visite guidée « Au cœur du barrage de la Gileppe »

– Le 19 mars. Theux : Balade guidée « Au fil de l’eau »

– le 26 mars. Spa : Balade guidée « A la découverte de la fagne de Malchamps »

Mais savez-vous ce qu’est un Contrat de Rivière ? Le Contrat de Rivière est basé sur la concertation et la coordination entre les différents acteurs, gestionnaires et usagers de l’eau d’un bassin hydrographique. Ce Contrat rassemble ainsi les gestionnaires des cours d’eau, les pouvoirs publics, les pêcheurs, les scientifiques, les industriels, les agriculteurs, les défenseurs de la nature, les professionnels du tourisme… en vue de définir ensemble, chacun dans leurs compétences et domaines, un programme d’actions concerté afin de restaurer, protéger et valoriser la qualité des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eaux du bassin.