Qui veut adopter une poule? La Ville de Namur offre à ses citoyens 200 poules réformées de l’élevage industriel

Dans le monde de l’élevage industriel, une poule pondeuse ayant atteint ses 18 mois n’est plus rentable. Elle est dès lors réformée, c’est-à-dire envoyée à l’abattoir pour être remplacée par un animal plus jeune. « Pourtant, les poules réformées ont encore de belles années de ponte et surtout de vie devant elles », souligne l’échevine du Cadre de vie Charlotte Deborsu, dont le projet rencontre plusieurs objectifs dans les sphères du bien-être animal et de l’éco-consommation. « Une poule est une colocataire idéale si l’on veut réduire sa production de déchet. »

Un appel à candidatures a été lancé. Il se clôturera le 31 mars. Un partenariat a été trouvé avec un éleveur de la région de Philippeville qui procédera au vide sanitaire fin mai. Les poules attendront leurs futurs adoptants à la pépinière de Temploux.