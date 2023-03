Crise de l’accueil: la Régie des Bâtiments demande l’expulsion d’un immeuble occupé par des demandeurs d’asile à Bruxelles

Selon Vluchtelingenwerk Vlaanderen, le climat autour de ce dossier s’est apaisé. Dimanche, la situation était plus chaotique. Des problèmes sont notamment survenus parce que des biens de première nécessité - tels que du papier hygiénique et des boîtes de nourriture - n’ont pas pu être livrés, les forces de l’ordre bloquant l’accès au bâtiment. «Cependant, lundi, la police a autorisé la livraison de ces articles. La situation s’améliore, mais on est toujours sur un fil, les négociations se poursuivent encore et encore... «, a ajouté M. Willekens.