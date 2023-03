Au Malmundarium il y eut un «Bloutch»

« Bloutch » est une onomatopée : un mot dont la prononciation imite le son produit par quelque chose qui tombe. Et c’est ce titre amusant qu’un duo de comédiens a choisi pour son spectacle à l’intention des enfants.

Il s’agit d’enfants de 5 à 10 ans, à qui on fait découvrir des choses importantes de la vie, par exemple la naissance, les bienfaits de la musique, ou la peur. Bloutch est une sorte de conte musical dont le grand intérêt est celui de faire interagir les enfants. Les deux comédiens attaquent avec des petites questions inoffensives : – Vous avez bien dormi ? – Ouiii. – Et vos parents ?… Euh, o.oui. D’autres questions faciles suivent, avant de lancer ceci : – Comment fabrique-t-on les bébés ??!? (Moments de silence)… Et voici alors les deux animateurs se charger de leur expliquer tout cela avec des métaphores, en utilisant des ressemblances et en s’aidant de petits objets simples. On y ajoute une belle touche musicale, pour faire passer plus facilement le message.