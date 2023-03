Le 5 avril prochain, c’est la journée de la santé à Courcelles et plein d’activités gratuites seront proposées par la Commune

Ouverte à tous, vous y retrouverez des activités et animations ludiques accessibles dès le plus jeune âge.

Rendez-vous le mercredi 5 avril à l'administration communale de 9h à 12h et de 13h à 16h. Présence de professionnels de la santé (diététicien, kiné,...), divers ateliers et animations (collation saine, lunch sain, boîte à tartine, comment accommoder ses restes?, lecture des étiquettes alimentaires,...), une exposition sur les fruits et légumes de saisons, une marche d'orientation dans le parc communal avec un kiné (départ à 11h, 13h30, 14h30 et 15h15), et un bar de boissons saines et bar à fruits.